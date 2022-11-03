شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف يجتمع مع مسئولى الطلائع غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد محمد يوسف، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، اجتماعا مع مسئولي طلائع الجيش في الحادية عشرة صباح غد الخميس لوضع الرتوش الأخيرة على توليه منصب المدير الفني للفريق، خلفا لعلاء عبد العال الذي تم توجيه الشكر له اليوم.

وفي حالة الاتفاق بين الطرفين سيوقع محمد يوسف عقود تدريب الطلائع وتعلن إدارة الفريق بشكل رسمي عن توليه المسئولية عقب الاستقرار على هوية جهازه المعاون.

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.

ولقن علاء عبد العال لاعبيه "دش ساخن" فى غرفة خلع الملابس عقب الخسارة من الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف فى الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز على استاد الإسكندرية.

ومنح علاء عبد العال لاعبى فريقه راحة لمدة ثلاثة أيام عقب نهاية مباراتهم مع الاتحاد السكندري والتي أقيمت عصر الاثنين على استاد الإسكندرية بالجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز، وخسرها الفريق بثلاثة أهداف مقابل هدف.