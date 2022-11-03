شكرا لقرائتكم خبر عن سامسون أكينيولا يخوض تدريبات منفردة عقب مباراة إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض البنيني سامسون أكينيولا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات منفردة باستاد المقاولون العرب اليوم الأربعاء عقب انتهاء مباراة انبي في مسابقة الدوري الممتاز.

وقرر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق، خضوع المهاجم البنيني لتدريبات منفرده باستاد المقاولون العرب عقب نهاية المباراة والتي حضرها اللاعب من المدرجات.

وتعادل الزمالك مع مضيفه إنبي اليوم بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى، فيما رفع إنبى رصيده لنقطتين في المركز الرابع عشر.