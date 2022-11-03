شكرا لقرائتكم خبر عن كشرى: خسارة الأبيض للسوبر "سلاح ذو حدين". . وإنبى كان الأفضل ضد الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكد احمد كشرى المدير الفنى لفريق إنبى أن فريقه كان أفضل من نظيره الزمالك فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم فى بطولة الدورى.

واضاف كشرى أن انبى شكل خطورة على الفريق الأبيض خاصة مرمى محمد عواد فى ظل الإصرار على الفوز او تحقيق نتيجة جيدة.

واشار كشرى خلال المؤتمر الصحفى للمباراة ان خسارة الزمالك بطولة السوبر سلاح ذو حدين لان الزمالك لديه رغبة فى مصالحة جماهيره فأخبرت لاعبى انبى ان تسجيل هدف سيضعف موقف الزمالك فى اللقاء .

وسقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة التى اقيمت بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.