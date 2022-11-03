شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا: خسرنا نقطتين بسبب الإجهاد..ولم أطالب لاعبى الزمالك بالتراجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن فريقه خسر نقطتين بالتعادل مع انبي في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في الدوري.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "قدمنا مباراة هجومية كبيرة في الشوط الأول، وتسجيل هدف واحد قليل بالنسبة للمستوى الذي ظهر عليه الفريق في هذا الشوط".

أضاف جوسفالدو فيريرا: "الأداء في الشوط الثاني كان أقل، وهذا أمر متوقع بعد السفر لخوض مباراة السوبر خاصة وأنه كانت هناك حالة إجهاد لدى اللاعبين".

وقال المدير الفني: "انبي استطاع أن يستحوذ في الشوط الثاني ولكن بدون خطورة ولكنه تمكن من التعادل من كرة ثابتة، والزمالك لم يتراجع، والمنافس استحوذ بدون خطورة هجومية، ولم تكن هناك تعليمات بالتراجع ولن أتحدث كثيرا على الإرهاق ولكن خسرنا نقطتين".

وفيما يخص مشاركة اوباما في الهجوم قال: "اوباما شارك من قبل في مركز المهاجم وشارك بدلا من الجزيري من قبل كثيرا".

وتعادل فريق الزمالك مع إنبي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.