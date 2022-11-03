شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتعادل مع إنبى فى الوقت القاتل 1-1 بالدورى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سقط فريق الزمالك في فخ التعادل الإيجابى مع فريق إنبى 1/ 1، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى، فيما رفع إنبى رصيده لنقطتين في المركز الرابع عشر.

الشوط الأول

بدأت المباراة سجالا بين الفريقين وحاول الزمالك السيطرة على وسط الملعب من بداية المباراة، إلا أن إنبى بادله السيطرة على الكرة دون خطورة.

وتعرض حمزة المثلوثى لإصابة في الدقيقة 6، وتوقفت المباراة لعلاج المثلوثى، إلا أنه عاد مرة أخرى للمباراة ليستكملها بشكل طبيعى.

وشهدت الدقيقة الثامنة أخطر فرصة بعدما أهدر أحمد مصطفى زيزو فرصة الهدف الأول بعد عرضية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء يقابلها زيزو بتسديدة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى إنبي.

وعاد عمر جابر فى الدقيقة 11 ليهدد مرمى إنبى مرة أخرى بعدما سدد كرة قوية تجاه عبد العزيز البلعوطى، لكنها مرت فوق العارضة ليواصل الزمالك تهديده للفريق البترولى.

وسيطر الزمالك على أول ربع ساعة من المباراة، حيث هدد مرمى إنبى في أكتر من فرصة، إلا أن دفاع إنبى حتى الآن في الموعد.

وفى الدقيقة 21 مرر عمر جابر كرة رائعة لأحمد مصطفى زيزو في الست ياردات لتضيع فرصة سهلة للزمالك، وأرسل مصطفى شلبي عرضية من الجهة اليسرى ولكن محمد حامد يتدخل ويستخلص الكرة قبل أن تصل إلى سيف الدين الجزيري.

وأرسل زيزو عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 25، ليحولها مصطفى شلبي رأسية مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وسيطر التعادل السلبى على أول نصف ساعة من المواجهة، رغم أن الزمالك هو الأكثر فاعلية واستحواذا وإهدارا للفرص، في الوقت الذى يلعب إنبى في نصف ملعبه ولم يشكل خطورة على مرمى محمد عواد.

وفى الدقيقة 35 شهدت أول ظهور لإنبى في الجانب الهجومى بعدما قام على فوزى بعرضية داخل المنطقة بعد تنفيذ الضربة الحرة ولكن دفاع الزمالك يتصدى لها.

وفى الدقيقة 42 حصل مصطفى شلبى على ركلة جزاء بعد إعاقة مدافع إنبى له داخل منطقة جزاء، ليحتسبها محمود البنا دون تردد وتؤكد تقنية الفيديو قراره.

وسجل أحمد مصطفى زيزو أول أهداف الزمالك في الدقيقة 44 من ركلة جزاء بعدما وضع الكرة على يمين عبد العزيز البلعوطى الذى راح في الزاوية الثانية، ليتقدم الزمالك بهدف نظيف في الشوط الأول.

الشوط الثانى

أجرى فيريرا تغييرا بين الشوطين بنزول يوسف إبراهيم أوباما بدلا من التونسى سيف الجزيرى.

بدأ الشوط الثانى مثلما انتهى الشوط الأول بسيطرة من الزمالك ومحاولات على استحياء من فريق إنبى لمحاولة خطف التعادل.

وشهدت الدقيقة 50 فرصة هدف محقق للزمالك، بعدما توغل سيد نيمار من الجانب الأيسر ومر من 3 لاعبين وأرسل عرضية رائعة ليقابلها مصطفى شلبى ولكن تخرج فوق العارضة لتضيع فرصة الهدف الثانى على الزمالك.

وفى الدقيقة 62 سدد مصطفى شكشك كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيسر بقليل إلى خارج الملعب.

وقاد رفيق كابو هجمة من داخل منطقة الجزاء ويهيئ الكرة إلى على فوزي ليسدد بقوة، ولكن ترتطم بالدفاع وتخرج إلى ضربة ركنية.

وأجرى فيريرا تغييرا ثانيا بنزول محمود عبد الرازق شيكابالا بدلا من مصطفى شلبى في الدقيقة 67 من أحداث المباراة.

وشهدت الدقيقة 70 مشادة بين محمد عبد العاطى ومحمد أشرف روقا، ليتدخل محمود البنا ويشهر الكارت الأصفر لكلا اللاعبين.

وأجرى فيريرا تغييرا ثالثا بنزول عبد الله جمعة بدلا من سيد عبد الله نيمار في الدقيقة 76 من أحداث المباراة.

في الدقيقة 78 أرسل عمر جابر عرضية رائعة لكن يتصدى عبد العزيز البلعوطى وينقذ هدف محقق من أمام أوباما.

وواصل إنبى محاولات على مرمى الزمالك بهدف التعادل، وأصبح أكثر تواجد في وسط ملعب الزمالك، وسدد رفيق كابو كرة قوية لكن تمر بعيدة عن المرمى.

وسجل أحمد كالوشا هدف التعادل لفريق إنبى في الدقيقة 84، بعدما استغل ركنية ليحولها برأسه في شباك الزمالك معلنا التعادل 1 /1.

حاول شيكابالا في الدقيقة 89 إحراز هدف التقدم للزمالك بعدما مر من الجانب الأيمن وسدد قوية ولكن تصطدم في دفاع إنبى.

وحاول لاعبو الزمالك تسجيل هدف التقدم والفوز خلال 4 دقائق من الوقت الضائع، إلا أن دفاع إنبى تعامل مع كل الهجمات، لتنتهى المباراة بالتعادل 1 /1.















































