شكرا لقرائتكم خبر عن فوز سيدات سلة الاهلى على التأمين 86/ 58 والتأهل لنصف نهائي الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح فريق كرة سلة سيدات الاهلى فى الفوز علي نظيره التأمين بنتيجة 86/ 58 فى إياب دور ربع النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة ، وتأهل الفريق لمنافسات نصف النهائي من البطولة.

وفاز الأهلي على التأمين بنتيجة 88-36، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي.

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد صعد إلى دور ربع نهائي البطولة بعد الفوز على الصيد في مباراة الذهاب بنتيجة 78/41، ليواصل فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 70/82.

ومن المقرر ان يلتقى الاهلى فى نصف النهائي مع الفائز من الطيران وسموحة.