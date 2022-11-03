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فوز سيدات سلة الاهلى على التأمين 86/ 58 والتأهل لنصف نهائي الدورى

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القاهرة - سامية سيد -  

 

 

 

 

 نجح فريق كرة سلة سيدات الاهلى   فى الفوز علي نظيره التأمين بنتيجة  86/ 58 فى إياب  دور ربع النهائي من بطولة دورى مرتبط السلة ،  وتأهل الفريق لمنافسات نصف النهائي  من البطولة. 

 

 

وفاز الأهلي على التأمين بنتيجة 88-36، في المباراة التي جمعت الفريقين  ضمن منافسات ذهاب دور ربع النهائي.

 

وكان «سيدات سلة الأهلي» قد صعد إلى دور ربع نهائي البطولة بعد الفوز على الصيد في مباراة الذهاب بنتيجة 78/41، ليواصل فوزه في مباراة الإياب بنتيجة 70/82.

 

 

ومن المقرر ان يلتقى الاهلى فى نصف النهائي مع الفائز من الطيران وسموحة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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