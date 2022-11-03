شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يمنح لاعبى الزمالك راحة من التدريبات "يومين" بعد التعادل مع إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية لمدة يومين عقب مباراة إنبي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأخطر البرتغالي جوسفالدو فيريرا اللاعبين بمنحهم راحة لمدة يومين فقط، على أن يستأنف تدريباته السبت المقبل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وكان الزمالك تعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى، فيما رفع إنبى رصيده لنقطتين في المركز الرابع عشر.