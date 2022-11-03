شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المهدي: شكرا للطلائع ستظل بيتي الدائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العميد أحمد فؤاد المهدي مدير الكرة السابق بنادي طلائع الجيش أنه يتمني التوفيق لناديه خلال الفترة المقبلة معلنا نهاية رحلته مع النادي .

وقال العميد أحمد فؤاد المهدي في تصريحات خاصة ل ”الخليج 365”:" سيظل طلائع الجيش بيتي الاول والاخير ..قضيت داخله اسعد أيامي حياتي واتمني التوفيق لمجلس إدارة النادي ولاعبيه وجهازه الفني خلال الفترة المقبلة واتوجه لهم بجزيل الشكر علي السنوات التي عملنا فيها سويا ".

وتنتظر طلائع الجيش مباراة صعبة مع الأهلى فى الثانى من ديسمبر المقبل بالأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، ويليها مواجهة صعبة أيضاً مع الزمالك فى السابع من ديسمبر المقبل بالأسبوع السادس للمسابقة.