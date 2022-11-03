شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب مجموعة القاهرة والقناة بالقسم الثانى بعد نتائج الجولة الرابعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتلى فريق القناة بقيادة محمد حليم صدارة مجموعة القاهرة في القسم الثانى برصيد 12 نقطة بالفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، محققا العلامة الكاملة.

ترتيب مجموعة القاهرة بعد مباريات اليوم

1 القناة 12 نقطة

2 المصرية للاتصالات 8 نقاط

3 الترسانة 8 نقاط

4 زد أف سى 7 نقاط

5 العبور 7 نقاط

6 منتخب السويس 6 نقاط

7 إيسترن كومبانى 6 نقاط

8 وادى دجلة 6 نقاط

9 السكة الحديد 5 نقاط

10 الإنتاج الحربى 5 نقاط

11 النصر 4 نقاط

12 بتروجت 3 نقاط

13 بورتو السويس 3 نقاط

14 الإعلاميين 3 نقاط

15 كهرباء الإسماعيلية نقطتين

16 مستقبل وطن نقطة وحيدة

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة كالتالى:

بتروجت 0 / 0 منتخب السويس

المصرية للاتصالات 3 / 0 وادى دجلة

كهرباء الإسماعيلية 1 /1 السكة الحديد

إيسترن كومبانى 1 / 0 النصر

مستقبل وطن 1 /2 الترسانة

زد 2 / 3 القناة

بورتو 1 / 2 الإنتاج الحربى