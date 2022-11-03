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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها فوز الاهلى وتعادل الزمالك بالدوري، وتعادل فيوتشر وهزيمة بيراميدز في الكونفدرالية.

افتتحت اليوم الأربعاء دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف أبا الحسن مالوشي المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.