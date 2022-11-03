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حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022

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القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 2 / 11 / 2022 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة، أبرزها فوز الاهلى وتعادل الزمالك بالدوري، وتعادل فيوتشر وهزيمة بيراميدز في الكونفدرالية.

افتتحت اليوم الأربعاء دورة المحاضرين بالاتحاد المصري لكرة القدم، تحت إشراف أبا الحسن مالوشي المحاضر بالاتحادين الأفريقي والدولي لكرة القدم، وبحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري، خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد، دينا الرفاعي عضو مجلس الإدارة وجمال محمد علي مدير إدارة المدربين بالاتحاد.

 

 

طالب عبد الرحمن مجدى صانع ألعاب النادى الإسماعيلى مسئولى ناديه بسرعة حل أزمة مقدم التعاقد فى عقده والبالغ مليون و125 ألف جنيه، حيث فوجئ اللاعب برفض مسئولى البنك صرف الشيك لعدم كفاية الرصيد.

 

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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