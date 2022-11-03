شكرا لقرائتكم خبر عن قمصان: تجاوزنا المرحلة الصعبة بنجاح.. وسوف نستعد بقوة للفترة القادمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب سامي قمصان، المدرب العام لفريق كرة القدم بالنادي، أعرب عن سعادته بالفوز على الداخلية 4-1، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم باستاد السويس بالجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال قمصان للموقع الرسمي للأهلي: «نستحق الفوز على فريق الداخلية، والذي يمتلك دوافع كبيرة بعد صعوده للدوري الممتاز هذا الموسم».

وتابع قمصان: «كانت مباراة هامة بالنسبة لنا، خاصة أنها جاءت بعد تتويجنا بلقب السوبر، وكنا حريصين على إخراج اللاعبين من الاحتفالات التي استمرت خلال الأيام الماضية».

وأشار قمصان إلى أن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، طالب اللاعبين بضرورة التركيز في مباراة الداخلية ونسيان الفوز بلقب السوبر.

واستكمل قمصان: «نجحنا في ختام مرحلة مهمة بنسبة نجاح كاملة، سواء بالتتويج بلقب السوبر، بالإضافة إلى تحقيق 3 انتصارات في بطولة الدوري والتأهل لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا».