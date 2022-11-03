شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يخضع لأشعة على اليد بعد الإصابة أمام إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع محمود عبد الرزاق شيكابالا قائد فريق الزمالك، لإشعة على اليد، بعد إصابته فى نهاية مباراة إنبى التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، وانتهت بالتعادل 1 / 1.

وخرج شيكابالا مصابًا فى اليد بنهاية مواجهة إنبى، برفقة الجهاز الطبى، ليتقرر أن يخضع اللاعب لأشعة على اليد لتحديد مدى الإصابة.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، وتعادل إنبى عن طريق أحمد كالوشا في الدقيقة 84 من رأسية.

بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط فى المركز الثالث في ترتيب جدول الدورى، فيما رفع إنبى رصيده لنقطتين في المركز الرابع عشر.