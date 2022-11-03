شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئين يفوز على الجزائر وديا 2-0 استعدادا لتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 الفوز على نظيره الجزائري بنتيجة 2-0 في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، ضمن معسكر الفراعنة المغلق استعدادا لبطولة شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالجزائر.

أحرز ثنائية منتخب مصر علي نوفل في الدقيقة 10 وعمر سيد معوض في الدقيقة 14 من زمن المباراة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في التصفيات أمام ليبيا يوم 8 نوفمبر ثم تونس 11 ويختتم التصفيات بمواجهة المغرب 14 من الشهر ذاته.

ويضم الجهاز الفني لمنتخب مصر للناشئين، كلا من محمد وهبة المدير الفني، مؤمن عبدالغفار المدرب العام، عصام عبده مدرب، يوسف طاهر مدرب حراس المرمى، أحمد سامي المدير الإداري، حسين فتوح طبيب، عباس حسنين مدلك، أحمد زيدان معد بدني، شريف نعيم مدير المهمات.