شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتقدم على إنبي بهدف نظيف في الشوط الأول بأقدام زيزو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى الزمالك الشوط الأول متقدما على إنبى بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد المقاولون العرب في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

سجل أحمد مصطفى زيزو هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة 44 من ركلة جزاء، الذى اكتسبها مصطفى شلبى، بعدما وضع الكرة على يمين عبد العزيز البلعوطى الذى راح في الزاوية الثانية، ليتقدم الزمالك بهدف نظيف.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

عبدالعزيز البلعوطى، على فوزى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مصطفى شكشك، أحمد كالوشا، رفيق كابو، إيريك تراورى، يوسف لبيب، محمد حمدى