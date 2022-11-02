شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو يسجل هدف تقدم الزمالك على إنبى من ضربة جزاء فى نهاية الشوط الأول.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل أحمد زيزو هدف التقدم للزمالك أمام إنبى من ضربة جزاء حصل عليها مصطفى شلبى فى الدقيقة 45 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

دخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. حراسة المرمى: محمد عواد، خط الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى - عمر جابر – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى، خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله جمعة وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".

فيما دخل إنبى المباراة بتشكيل مكون من.. عبدالعزيز البلعوطى، على فوزى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مصطفى شكشك، أحمد كالوشا، رفيق كابو، إيريك تراورى، يوسف لبيب، محمد حمدى.

البدلاء: مروان صحراوى، عبد الرحمن سمير، عبد الرحمن عماد، أحمد العجوز، مصطفى دويدار، صلاح زايد، محمد عبد العاطى، مودى ناصر، أحمد حواس.