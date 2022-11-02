شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيليك يفوز على بيراميدز بهدف فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نيجيليك بطل النيجر الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في إطار مواجهات دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.
وتلقى إبراهيم بلاتي توريه على إنذار في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بسبب الاعتراض على التدخلات العنيفة ضده.
وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: محمد صادق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود صابر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمود دونجا - هشام محمد - محمود وادي - فخري لاكاي.
وقررت إدارة نادي بيراميدز إغلاق ملعب الدفاع الجوي خلال الفترة الحالية بشكل مؤقت لحين الانتهاء من أعمال الصيانة وعملية زرع "البذرة الشتوية" بالملعب الرئيسي مع إعادة افتتاحه في أقرب وقت ممكن.
وتم الاتفاق على خوض مباراة نيجيليك في الإياب باستاد القاهرة الدولي في السابعة من مساء يوم 9 نوفمبر الجاري، حيث تقام مواجهة الذهاب باستاد جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في الخامسة والنصف من مساء غد الأربعاء.