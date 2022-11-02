شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيليك يفوز على بيراميدز بهدف فى ذهاب دور الـ 32 الإضافى بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق نيجيليك بطل النيجر الفوز على بيراميدز بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في إطار مواجهات دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وتلقى إبراهيم بلاتي توريه على إنذار في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بسبب الاعتراض على التدخلات العنيفة ضده.