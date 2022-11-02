فيوتشر يتعادل مع أول أغسطس الأنجولى 1/1 في الكونفيدرالية الإفريقية

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القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق فيوتشر مع أول أغسطس الأنجولي بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما اليوم بأنجولا ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

احرز هدف فيوتشر أيمن الصفاقسي في الدقيقة 11 من عمر المباراة، قبل أن يتعادل أول أغسطس في الدقيقة 90 من عمر المباراة.

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش فى حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.