شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة سلبية بين الزمالك وإنبى فى الدورى.. والأبيض يقترب من الشباك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لازال التعادل السلبي مسيطرا على مباراة الزمالك وإنبى في أول 30 دقيقة، في المباراة المقامة حاليا بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

واقترب الزمالك كثيرا من هز شباك إنبى، بعدما أهدر العديد من الفرص أمام المرمى، والتي كانت أبرزها رأسية مصطفى شلبى التي كادت أن تمنح الأبيض التقدم.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

عبدالعزيز البلعوطى، على فوزى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مصطفى شكشك، أحمد كالوشا، رفيق كابو، إيريك تراورى، يوسف لبيب، محمد حمدى.