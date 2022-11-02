شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم أول 15 دقيقة بين الزمالك وإنبى في الدورى.. زيزو يهدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى أول ربع ساعة بين الزمالك وإنبى، في المباراة المقامة حاليا بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

وشهدت الدقيقة الثامنة أخطر فرصة بعدما أهدر أحمد مصطفى زيزو فرصة الهدف الأول بعد عرضية من عمر جابر داخل منطقة الجزاء يقابلها زيزو بتسديدة لكنها تمر بجوار القائم الأيسر لمرمى إنبي.

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

بينما جاء تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

عبدالعزيز البلعوطى، على فوزى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مصطفى شكشك، أحمد كالوشا، رفيق كابو، إيريك تراورى، يوسف لبيب، محمد حمدى