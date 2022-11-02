مؤتمر صحفي لروي فيتوريا غدًا لكشف تفاصيل معسكر المنتخب

القاهرة - سامية سيد - يعقد البرتغالي روي فيتوريا مؤتمرًا صحفيًا غدًا الخميس للحديث عن تفاصيل معسكر المنتخب المدير الفني لمنتخب مصر لمعسكر نوفمبر.

يقام المؤتمر الصحفي بحضور كافة وسائل الإعلام، الساعة الخامسة مساء، بمقر اتحاد الكرة للاعلان عن تفاصيل معسكر المنتخب في نوفمبر و القائمة المختارة.

وإكتفى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على خوض ودية واحدة يوم 18 نوفمبر أمام منتخب بلجيكا ، بالكويت في إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار.

وتلقى اتحاد الكرة عروض لمواجهة الكويت في الكويت أو الأردن في الأردن ولكن لم يتم الوصول إلى اتفاق نهائي ليتم الإكتفاء بودية بلجيكا.

استقر الجهاز الفني للمنتخب الوطنى بقيادة البرتغالي روي فيتوريا على إقامة معسكر المنتخب على فترتين على أن تكون الفترة الأولى من يوم 7 إلى 11نوفمبر الجاري.