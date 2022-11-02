شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فؤاد رجل مباراة الأهلي والداخلية .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل كريم فؤاد لاعب الأهلي على لقب رجل مباراة فريقه ضد الداخلية في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وتألق كريم فؤاد خلال المباراة حيث سجل هدفين وصنع هدفين آخرين، بخلاف إلغاء الهدف الثالث له بداعي التسلل.

وحقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات متساويا مع الاتحاد السكندري في نفس النقاط والأهداف المسجلة له وعليه، فيما تواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

أحرز أهداف المباراة كريم فؤاد "هدفين" ومحمد شريف وحمدي فتحي، فيما سجل فانوم ألفريد هدف الداخلية الوحيد.

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