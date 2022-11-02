شكرا لقرائتكم خبر عن إمام عاشور يعيد لون شعره لطبيعته ويؤازر الزمالك أمام إنبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط فريق الزمالك على التواجد في ستاد المقاولون العرب لمؤازرة فريقه في مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن المباريات للإصابة بعدما أجرى عمليه غضروف الركبة في الفترة الماضية بعد إصابته في معسكر المنتخب الأخير. وفي نفس الوقت تواجد إمام عاشور لاعب الوسط لمساندة الفريق في لقاء اليوم.

ويبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى - عمر جابر – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله جمعة وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".











