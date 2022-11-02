شكرا لقرائتكم خبر عن البدري يخطر إدرة وفاق سطيف بالرحيل بعد جولتين من مشواره فى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبلغ حسام البدري المدير الفني لفريق وفاق سطيف الجزائري إدارة النادي برحيله عن منصبه عقب انتهاء الجولتين القادمتين فى الدورى الجزائري حتي يتسني لمجلس النادى الجزائرى التعاقد مع مدرب جديد.

وتصاعدت حدة الأزمة المالية داخل نادى وفاق سطيف الجزائري وفشلت محاولات الإدارة فى توفير السيولة المالية اللازمة لصرف مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية مما دفع اللاعبين إلى الإضراب والامتناع رسميا عن الانتظام فى التدريبات مما أثر بالسلب على عمل الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى.

واستقر المدير الفني على الرحيل عن تدريب الفريق عقب أدائه المباراتين القادمتين فى الدورى، رغم تحقيقه نتائج جيدة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها النادي حالياً وتمسك الجماهير بوجوده لتأكدهم بحجم المجهود الذي يبذله

واعلن البدرى قرار رحيله فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد اليوم لكشف حقيقه الظروف القهرية التى عاشها منذ قدومه لتدريب الفريق في بداية الموسم الحالي.

وقال البدري انه حاول جاهدا التعامل مع كل هذه الظروف وتحمله الكثير من الصعائب من اجل الجماهير موضحا انه وصل لمرحلة يصعب تحقيق اي عمل إيجابي في ظل حالة عدم الاستقرار المالي

وقال انه كان سعيد جدا بدعم ومساندة الجماهير الدائم له خلال الفترة التي تولى بها مسؤولية الفريق متمنيا التوفيق لهذا النادي خلال المرحلة المقبلة