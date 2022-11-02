شكرا لقرائتكم خبر عن القناة يواصل صحوته ويسقط زد بثلاثية فى مجموعة القاهرة والاتصالات تكتسح دجلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق القناة بقيادة محمد حليم نتائجه الرائعة بالفوز على زد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعة القاهرة بالقسم الثانى، محققا العلامة الكاملة.

بهذه النتيجة رفع فريق القناة رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة القاهرة والقناة، فيما بقى نادى زد عند النقطة 7 متراجعا للمركز الرابع.

واكتسح فريق المصرية للاتصالات بقيادة جمعة مشهور، فريق وادى دجلة بثلاثية نظيفة، ليرفع رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثانى من 3 انتصارات وتعادل، فيما بقى وادى دجلة عند النقطة 6 في المركز الثامن بجدول المجموعة.

وعاد فريق الترسانة بفوز مهم على مستقبل وطن بهدفين مقابل هدف، ليرفع الشواكيش بقيادة خالد عيد رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث، وبقى مستقبل وطن بنقطة واحدة في مؤخرة الترتيب، فيما حقق إيسترن كومبانى الفوز الثانى على التوالي بهدف على فريق النصر، ليرفع إيسترن كومبانى رصيده إلى 6 نقاط في المركز السابع، فيما بقى النصر عند 4 نقاط في المركز الحادى عشر.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في مجموعة القاهرة كالتالى:

بتروجت 0 / 0 منتخب السويس

المصرية للاتصالات 3 / 0 وادى دجلة

كهرباء الإسماعيلية 1 /1 السكة الحديد

إيسترن كومبانى 1 / 0 النصر

مستقبل وطن 1 /2 الترسانة

زد 2 / 3 القناة

بورتو 1 / 2 الإنتاج الحربى