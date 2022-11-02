شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على الداخلية برباعية ويعتلي صدارة الدوري في ليلة توهج "فؤاد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق الأهلي فوزا عريضا على الداخلية بأربعة أهداف مقابل في المباراة التي جمعتهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

بهذه النتيجة اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط من ثلاث جولات متساويا مع الاتحاد السكندري في نفس النقاط والأهداف المسجلة له وعليه، فيما تواجد الداخلية في المركز السادس عشر برصيد نقطة وحيدة.

أحرز محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد متابعته تمريرة سحرية من كريم فؤاد، ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عن طريق حمدي فتحي، بعدما تابع تسديدة كريم فؤاد التي أنقذها رضا السيد حارس مرمى الداخلية وسددها فتحي على يمين الحارس.

وعدل فانوم ألفريد النتيجة بعدما أحرز هدف الداخلية الأول في الدقيقة 13 من متابعته لهجمة منظمة من الجبهة اليسرى، وأهدر كريم فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 29 بعد مراوغة لاعب الداخلية وتسديدها تجاه المرمى ولكن ارتطمت بالقائم.

وحاول الأهلي الوصول إلى مرمى الداخلية في أكثر من فرصة لتعزيز تقدمه ولكن بدون جدوى، حيث استمرت النتيجة بتقدم الأهلي بهدفين مقابل هدف حتى نهاية الشوط الأول.

وعزز الأهلي تقدمه بالهدف الثالث في الدقيقة 47 عن طريق كريم فؤاد بعد تسلمه تمريرة سحرية من أفشة، وبعدها بحمسة دقائق سجل فؤاد الهدف الرابع لفريقه والثاني له من صناعة أفشة أيضا.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 60 بنزول محمد هاني وحسام حسن بدلا من برونو سافيو ومحمود متولي، وأهدر حسام حسن فرصة تسجيل الهدف الخامس في الدقيقة 63 بعد استقبال عرضية متقنة من أفشة ولكن سددها أعلى العارضة، وأجرى الأهلي تغييرا جديدا في الدقيقة 71 بنزول بيرسي تاو بدلا من محمد شريف.

فيما حرمت تقنية الفار كريم فؤاد لاعب الأهلي من تسجيل الهدف الخامس لفريقه والثالث له "هاتريك" في مرمى الداخلية بعد إلغاء الهدف بداعي التسلل في الدقيقة 73 من عمر المباراة.

وأجرى الأهلي تغييرين في الدقيقة 79 بنزول شادي حسين وأحمد نبيل كوكا بدلا من محمد فخري وكريم فؤاد، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 4 / 1.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ويتكوزن تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري كلا من، أحمد عبد القادر - ايمن اشرف - علي لطفي - حسام حسن - شادي حسين - بيرسي تاو - محمد هاني - رافت خليل - احمد نبيل كوكا.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الداخلية من رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب ومحمد نصير وسمير فكري وآلان كامبادي في الدفاع عبد العزيز السيد ومحمود طلعت وكليتشي في الوسط وفونوم ألفريد وحسين رجب وجون كريستوفر في الهجوم.



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