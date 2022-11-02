شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيًَا مع نيجيليك بطل النيجر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ونيجيليك بطل النيجر، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في إطار مواجهات دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتلقى إبراهيم بلاتي توريه على إنذار في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بسبب الاعتراض على التدخلات العنيفة ضده.