شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتعادل سلبيًَا مع نيجيليك بطل النيجر فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز ونيجيليك بطل النيجر، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى اللقاء الذى يجمعهما حاليًا على جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في إطار مواجهات دور الـ 32 الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
وتلقى إبراهيم بلاتي توريه على إنذار في الدقيقة 35 من عمر اللقاء، بسبب الاعتراض على التدخلات العنيفة ضده.
وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..
حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي
خط الوسط: محمد صادق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي
خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف
ويتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود صابر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمود دونجا - هشام محمد - محمود وادي - فخري لاكاي.