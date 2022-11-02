شكرا لقرائتكم خبر عن رفيق كابو يقود هجوم إنبى أمام الزمالك في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد كشرى المدير الفني لفريق إنبى، تشكيل فريقه أمام الزمالك في المباراة التي ستنطلق بعد قليل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدورى المصرى.

تشكيل إنبى لمواجهة الزمالك كالتالى:

عبدالعزيز البلعوطى، على فوزى، أحمد يوسف، خالد رضا، محمد حامد، مصطفى شكشك، أحمد كالوشا، رفيق كابو، إيريك تراورى، يوسف لبيب، محمد حمدى

البدلاء: مروان صحراوى، عبد الرحمن سمير، عبد الرحمن عماد، أحمد العجوز، مصطفى دويدار، صلاح زايد، محمد عبد العاطى، مودى ناصر، أحمد حواس

ويضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله جمعة وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".