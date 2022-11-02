شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة أمير عزمى مجاهد من تدريب المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أمير عزمى مجاهد المدير الفني لفريق المنيا، اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق بعد الهزيمة من مركز شباب طامية، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الأسبوع الرابع من مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

وكتب أمير عزمى عبر حسابه على موقع "فيس بوك": "اعتذر عن استكمال المهمة مع نادى المنيا، لم يحالفنا التوفيق، وقدر الله وما شاء فعل.. شكرا لمجلس الإدارة والجهاز الفني والإدارى والطبى".

وقاد أمير عزمى مجاهد فريق المنيا في 4 مباريات تعادل في مباراتين وخسر مثلهما، وحصد نقطتين من 12 نقطة ممكنة، ليحتل المركز الثالث عشر في ترتيب مجموعة الصعيد بالقسم الثانى.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

الجونة 2 /1 النصر للتعدين

شبان قنا 1 /1 أسمنت أسيوط

شباب طامية 2/ 1 المنيا

ملوى 1 /1 المدينة المنورة

بترول أسيوط 1 /1 مصر المقاصة

لافيينا 1 /0 الألومنيوم

كيما أسوان 2 /2 ديروط

الفيوم 1 /1 تليفونات بنى سويف "أمس"