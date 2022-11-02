شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة بطلة تنس الطاولة تصعد للتصنيف الثالث عالميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صعدت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة إلى المركز الثالث عالميا وفقا للاتحاد الدولى على مستوى الشابات تحت 19 عاما.

وجاء صعود هنا للمركز الثالث بعد الفوز بذهبية بذهبية بطولة مصر الدولية للشابات التى أقيمت فى مصر الاسبوع الماضي .

حققت هنا جودة، لاعبة المنتخب الوطني والنادي الأهلي لتنس الطاولة، لقب بطولة إيطاليا الدولية للناشئين والناشئات، والمقامة بمدينة ليجنانو سابيادورو الإيطالية وتختتم يوم 5 نوفمبر القادم.

وتشارك هنا في مسابقتي تحت 17 و19 عاما، وأسفرت القرعة عن تواجدها في مسابقة تحت 17 سنة بالمجموعة الأولى مع الثنائي "فاني دوتاز" بطلة سويسرا و"سينا سميلي" لاعبة كرواتيا، وحققت الفوز عليهما بنتيجة 3-0 تواليا.