الكونفدرالية.. فيوتشر يعود بتعادل ثمين أمام أول أغسطس الأنجولي



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

اكتفى نادي فيوتشر، بالتعادل الإيجابي (1-1) أمام مضيفه أول أغسطس الأنجولي، في مباراة جمعت بينهما، على ملعب 11 نوفمبر، ضمن ذهاب دور الـ32 المكرر من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.

ونجح فيوتشر، تحت قيادة المدرب علي ماهر، بأول مشاركة أفريقية على الإطلاق، في الوصول إلى دور الـ32 المؤهل إلى مرحلة المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية، بعدما تجاوز بول الأوغندي ثم كالون السيراليوني، على الترتيب.

أما أول أغسطس، هبط الفريق الأنجولي إلى الكونفدرالية بعد الخسارة على يد سيمبا التنزاني (4-1) في مجموع المباراتين اللتين أقيمتا ضمن الدور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

واستطاع النجم التونسي أيمن صفاقسي، تسجيل أول أهداف المباراة في الدقيقة 11، ليتقدم فيوتشر على صاحب الأرض، أول أغسطس الأنجولي (1-0).

واستمرت محاولات فيوتشر في الدقائق الـ45 الأولى على مرمى أول أغسطس، حيث بدا الفريق الأنجولي في حالة دفاعية، في ظل سيطرة رفاق المدرب علي ماهر على الكرة، ونقلها باستمرار إلى ملعب الخصم، من أجل حماية مرمى محمود جنش.

في الشوط الثاني، سعى أول أغسطس إلى تعديل الكفة، لكن فيوتشر حافظ على هدفه الوحيد نظيفًا، ليعود إلى القاهرة، بانتصار ثمين يقربه من دور المجموعات في الكونفدرالية الأفريقية.

يشار إلى أن فيوتشر يستضيف أول أغسطس الأنجولي، الأربعاء المقبل، في إياب دور الـ32 المكرر من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية.