لحظة بلحظة.. الزمالك0 - 0 إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام انتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث مباراة الزمالك ونظيره إنبي عند السابعة من مساء اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك الأساسي لمباراة إنبي كالتالي:

حارس مرمى: محمد عواد.خط الدفاع: محمد عبدالغني، حسام عبدالمجيد، عمر جابر، حمزة المثلوثي.

خط الوسط:محمد أشرف (روقا)، عمرو السيسي، مصطفى شلبي، أحمد مصطفى (زيزو)، سيد نيمار.

المهاجم سيف الجزيري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد صبحي، حاتم سكر، مصطفى الزناري، عبدالله جمعة، يوسف أوباما، زكريا الوردي، شيكابالا، يوسف أسامة، سيف جعفر.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة لأبرز أحداث المباراة فور بدايتها:

وتوقف اللعب بعد مرور 5 دقائق بعد سقوط المحترف التونسي بصفوف الزمالك حمزة المثلوثي ونزل الجهاز الطبي لفريقه أرضية الملعب؛ لإسعافه قبل أن يُستأنف اللقاء ويواصل اللاعب.

وأرسل عمر جابر كرة عرضية من يسار الملعب في الدقيقة 9 سددها زيزو بجوار المرمى.

وسدد لاعب الزمالك عمر جابر كرة قوية في الدقيقة 10 ولكن مرت أعلى مرمى إنبي.

ومرر سيف الجزيري كرة خطيرة من يسار منطقة جزاء إنبي أبعدها الدفاع لركنية قبل أن تصل لأقدام زيزو في الدقيقة 21.

وأرسل أحمد سيد "زيزو" كرة عرضية من يمين الملعب في الدقيقة 24 حولها مصطفى شلبي برأسه بجوار المرمى.

وتوقف اللعب في الدقيقة 26 بعد سقوط لاعب الزمالك عمر جابر قبل أن يتلقى العلاج داخل الملعب ويستكمل اللقاء.

وحصل الزمالك في الدقيقة 42 على ركلة جزاء بعد عرقلة لاعب إنبي محمد حامد للاعبه مصطفى شلبي وسط اعتراضات من قِبل لاعبي الفريق البترولي.

وسدد لاعب الزمالك أحمد سيد "زيزو" ركلة الجزاء بنجاح متقدمًا لفريقه في الدقيقة 44.