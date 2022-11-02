رسميا.. حسام البدري يعلن استقالته من تدريب وفاق سطيف الجزائري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب: أحمد عمارة

أعلن المدرب حسام البدري، تقديم استقالته من تدريب الفريق الأول لكرة القدم في نادي وفاق سطيف الجزائري، متطرقًا إلى الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، عبر مؤتمر صحفي، أقيم اليوم الأربعاء.

حسام البدري، البالغ من العمر 62 عامًا، يتولى تدريب وفاق سطيف الجزائري، منذ 14 يوليو الماضي، بعقد رسمي يمتد إلى يونيو 2023.

وأشار حسام البدري، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إلى أنه عانى من ظروف قهرية، منذ وصوله، موضحًا أنه حاول جاهدًا تحمل الكثير من المواقف الصعبة، لكنه وصل إلى مرحلة يصعب فيها تحقيق أي نتيجة إيجابية، خاصة مع الأزمة المالية الحادة التي يعاني منها وفاق سطيف.

وأكد البدري، أنه ينوي البقاء على رأس الجهاز الفني في وفاق سطيف، جولتين إضافيتين، حتى يتمكن النادي من التعاقد مع مدرب جديد.

وشدد على أنه كان سعيدًا بالدعم والتشجيع الذي شعر به من جماهير وفاق سطيف، مقدمًا الشكر لهم ومتمنيًا التوفيق للفريق في المرحلة القادمة.

ماذا يحدث في وفاق سطيف منذ وصول حسام البدري؟ تصاعدت حدة الأزمة المالية، حيث فشلت الإدارة في توفير مستحقات اللاعبين خلال الفترة الماضية، ما دفع البعض إلى الإضراب عن التدريبات الجماعية، الأمر الذي أثر سلبيًا في عمل الجهاز الفني.

يذكر أن وفاق سطيف يحتل المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الجزائري، برصيد 12 نقطة من 8 مباريات.