بعد هدف صلاح في نابولي.. ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا.. وإنجاز جديد للفرعون

الشارقة - اميمة ياسر - انفرد النجم المصري محمد صلاح بصدارة ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا بعد الهدف الذي سجله في فوز فريقه ليفربول ضد نابولي بنتيجة 2-0، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الأولى من دور المجموعات.

صلاح سجل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، بعد متابعة جيدة لركلة ركنية، تحولت في المرمى وارتدت للنجم المصري ليضعها في الشباك.

ووصل محمد صلاح للهدف رقم 7 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، ليعتلي صدارة الهدافين، بفارق هدف عن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان.

واستطاع الفرعون المصري الوصول إلى الرقم 41 هدفًا في جميع المسابقات الأوروبية بقميص ليفربول متعادلا مع القائد الأسطوري للريدز «جيرارد».

وجاء ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

محمد صلاح (ليفربول): 7

كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 6

تيريمي (بورتو): 5

روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة): 5

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي): 5

ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان): 4

ليروي ساني (بايرن ميونخ): 4

بيلينجهام (بروسيا دورتموند): 4

جيوفاني سيميوني (نابولي): 4

راسبادوري (نابولي): 4