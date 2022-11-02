شكرا لقرائتكم خبر عن الصفاقسي يقود فيوتشر للتقدم بهدف على أول أغسطس في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتهي الشوط الأول من مباراة فيوتشر وأول أغسطس الأنجولي بتقدم فيوتشر بهدف نظيف أحرزه أيمن الصفاقسي في الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة بينهما، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بدأ فيوتشر المباراة بتشكيل مكون من : محمود جنش فى حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.