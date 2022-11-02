شكرا لقرائتكم خبر عن شلبى والسيسى والجزيرى وجابر فى تشكيل الزمالك لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة إنبي المقرر لها في السابعة مساء اليوم الأربعاء باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم التشكيل كل من:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغنى – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثى.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – عمرو السيسى – سيد عبد الله "نيمار" – أحمد مصطفى" زيزو" –مصطفى شلبى.

خط الهجوم: سيف الجزيرى.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد صبحي ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله جمعة وزكريا الوردي ويوسف إبراهيم "اوباما" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبية ومحمود عبد الرازق "شيكابالا".