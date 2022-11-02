شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يتقدم علي أول أغسطس بهدف الصفاقسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

احرز ايمن الصفاقسي لاعب فيوتشر الهدف الأول لفريقه في مرمي أول أغسطس الانجولي في الدقيقة 11 من عمر المباراة المقامة بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتصبح النتيجة 1/0 لفيوتشر .

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود جنش فى حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.