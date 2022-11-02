شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط فيريرا للخروج من أحزان السوبر أمام إنبى الليلة ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يسعى الزمالك لمصالحة جماهيره بالفوز على إنبى فى المواجهة التى تجمعهما الليلة بالدورى الممتاز من أجل مواصلة صدارة ترتيب جدول الدورى المصرى، بعدما نجح فى تحقيق الفوز فى أول جولتين على حساب سموحة وسيراميكا، محققا العلامة الكاملة بـ6 نقاط لإنهاء أحزان خسارة السوبر المحلى .

ويرصد الخليج 365 كيف خطط فيريرا لهذه المواجهة فى التقرير التالى :

تجهيز اللاعبين نفسيا

حرص المدير الفنى البرتغالى لفريق الزمالك فيريرا على تجهيز اللاعبين نفسيا للخروج من كبوة أحزان خسارة السوبر المحلى أمام الأهلى بالإمارات ، من أجل إنهاء هذه الصفحة و التفكير فى الدورى لمواصلة المشوار و الحفاظ على الدرع للموسم الثالث على التوالى .

إجراء تغييرات فنية فى تشكيل الفريق

كما يدرس البرتغالى جيسفالدوا فيريرا، ، إجراء تغييرات فنية فى تشكيلة الفريق الأبيض أمام إنبى، والمقدمة من الجولة الرابعة بعد تأجيل لقاء الزمالك وبيراميدز من الجولة الثالثة.

ويفكر فيريرا فى الدفع بمصطفى الزنارى فى خط الدفاع وإراحة محمد عبد الغنى مع تواجد حسام عبد المجيد، بعد ظهوره بشكل جيد وخوضه لمباراة المنتخب الأوليمبى أمام إيسواتينى فى إياب الدور التمهيدى الثانى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المقرر إقامتها بالمغرب

تصعيد حاتم سكر لتعويض غياب فتوح

كما قرر البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير للزمالك، تصعيد حاتم سكر مواليد 2001 من أجل التدريب مع الفريق لتعويض غياب أحمد فتوح الذى تعرض للإصابة فى وجه القدم ، و بالفعل ضم اللاعب للقائمة .