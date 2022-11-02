شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نادى البنك الأهلى : لن نتنازل عن المربع الذهبى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي عقب الفوز علي سيراميكا قائلا " فريق البنك الأهلي قدم مباراة كبيرة أمام فريق سيراميكا القوي والذي يمتلك لاعبين علي مستوي عالي ومدير فني محترم و كنا في حاجة مهمة للفوز في هذه المباراة من أجل عودة روح الانتصارات للاعبين خلال المرحلة المقبلة " .

وأضاف أشرف نصار خلال تصريحات صحافية قائلا " كان هناك إصرار منذ اللحظة الاولي في تحقيق الفوز من جانب لاعبي الفريق وجهازهم الفني الذي تعامل مع المباراة بشكل رائع علي مدار شوطي المباراة و عقب انتهاء المباراة هنئت لاعبي الفريق والجهاز الفني علي الأداء والفوز وطالبتهم بالتركيز الشديد خلال المباريات المقبلة والاستعداد المكثف في فترة التوقف وأكدت لهم علي تمسك مجلس إدارة النادي بتحقيق اهدافنا هذا الموسم بالتواجد ضمن فرق المربع الذهبي والوصول لأبعد نقطة في مسابقة كأس مصر .

حقق فريق البنك الاهلى الفوز الأول له ببطولة الدورى على نظيره سيراميكا بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ستاد القاهرة الدولى ضمن لقاءات الجولة الثالثة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أهداف فريق البنك الأهلى عن طريق أحمد هانى مدافع فريق سيراميكا في الدقيقة الثانية بالخطأ في مرماه ثم أضاف كريم بامبو مهاجم الفريق في الدقيقة 26 و أحراز الايفوارى رزاق سيسية بالهدف الثالث بالدقيقة 56 بينما قلص الفارق لفريق سيراميكا اللاعب رجب نبيل في الدقيقة 65 .