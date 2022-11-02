شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. الأهلي يحافظ على تقدمه أمام الداخلية 2 / 1 والثالث يضيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مرت 30 دقيقة من عمر مباراة الأهلي ضد الداخلية بتقدم النسور الحمر بهدفين مقابل هدف في المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وأحرز محمد شريف هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة بعد متابعته تمريرة سحرية من كريم فؤاد، ثم أضاف حمدي فتحي الهدف الثاني في الدقيقة السادسة عن طريق حمدي فتحي، بعدما تابع تسديدة كريم فؤاد التي أنقذها رضا السيد حارس مرمى الداخلية وسددها فتحي على يمين الحارس.

وعدل فانوم ألفريد النتيجة بعدما أحرز هدف الداخلية الأول في الدقيقة 13 من متابعته لهجمة منظمة من الجبهة اليسرى، وأهدر كريم فرصة تسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 29 بعد مراوغة لاعب الداخلية وتسديدها تجاه المرمى ولكن ارتطمت بالقائم.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ويتكوزن تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري كلا من، أحمد عبد القادر - ايمن اشرف - علي لطفي - حسام حسن - شادي حسين - بيرسي تاو - محمد هاني - رافت خليل - احمد نبيل كوكا.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الداخلية من رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب ومحمد نصير وسمير فكري وآلان كامبادي في الدفاع عبد العزيز السيد ومحمود طلعت وكليتشي في الوسط وفونوم ألفريد وحسين رجب وجون كريستوفر في الهجوم.