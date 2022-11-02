شكرا لقرائتكم خبر عن الجونة يسقط النصر للتعدين ويتصدر مجموعة الصعيد.. ولافينيا يفوز على الألومنيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق الجونة بقيادة أحمد مصطفى بيبو في قلب تأخره بهدف لفوز بهدفين أمام النصر للتعدين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إطار منافسات الجولة الرابعة من مجموعة الصعيد في القسم الثانى، فيما حقق لافيينا فوزا صعبا على الألومنيوم.

وبهذه النتيجة رفع فريق الجونة رصيده لـ9 نقاط محتلا صدارة ترتيب مجموعة الصعيد، فيما بقى النصر للتعدين عند النقطة 7 في المركز الخامس، فيما رفع لافيينا رصيده للنقطة 9 في المركز الثانى بفارق نقطة عن الجونة، وبقى الألومنيوم بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.

وحقق شباب طامية بقيادة نادر السيد فوزا دراميا على فريق المنيا بهدفين مقابل هدف، لييرفع رصيده إلى 4 نقاط في المركز الحادى عشر، فيما بقى المنيا بنقطتين في المركز الثالث عشر.

وانتهت 4 مباريات بالتعادل في مواجهات اليوم، حيث تعادل كيما أسوان مع ديروط بهدفين لمثلهما، وبترول أسيوط مع مصر المقاصة بهدف لكل فريق، وملوى مع المدينة، وشبان قنا مع أسمنت أسيوط بنفس النتيجة.

وجاءت نتائج مباريات اليوم كالتالى..

الجونة 2 /1 النصر للتعدين

شبان قنا 1 /1 أسمنت أسيوط

شباب طامية 2/ 1 المنيا

ملوى 1 /1 المدينة المنورة

بترول أسيوط 1 /1 مصر المقاصة

لافيينا 1 /0 الألومنيوم

كيما أسوان 2 /2 ديروط

الفيوم 1 /1 تليفونات بنى سويف "أمس"