شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستقبل أول هدف تحت قيادة مارسيل كولر أمام الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل النادى الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر، أول هدف في المباراة السادسة له، بعدما استقبل هدف من الداخلية، في المباراة المقامة بينهما حاليا على استاد السويس في إطار منافسات الجولة الثالثة من الدورى.

وسجل فانوم ألفريد لاعب الداخلية هدف تقليص الفارق في مرمى الأهلي في الدقيقة 13 من عمر المباراة، لتصبح النتيجة 2 / 1.

ويعد هذا الهدف أول هدف يدخل في شباك الأهلى، في المباراة السادسة تحت قيادة مارسيل كولر، حيث لم يستقبل أي هدف خلال الخمس مباريات السابقة أمام الاتحاد المنستيرى ذهابا وإيابا والإسماعيلى وأسوان في الدورى، والزمالك في السوبر.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ويتكون تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري كلا من، أحمد عبد القادر - ايمن اشرف - علي لطفي - حسام حسن - شادي حسين - بيرسي تاو - محمد هاني - رافت خليل - احمد نبيل كوكا.

ويتكوزن تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري كلا من، أحمد عبد القادر - ايمن اشرف - علي لطفي - حسام حسن - شادي حسين - بيرسي تاو - محمد هاني - رافت خليل - احمد نبيل كوكا.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الداخلية من رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب ومحمد نصير وسمير فكري وآلان كامبادي في الدفاع عبد العزيز السيد ومحمود طلعت وكليتشي في الوسط وفونوم ألفريد وحسين رجب وجون كريستوفر في الهجوم.























