شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يسجل ثاني أهداف الأهلي فى مرمى الداخلية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل حمدي فتحي لاعب الأهلي الهدف الثاني لفريقه في مرمى الداخلية في الدقيقة السادسة من عمر المباراة التي تجمعهما اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

وأعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ويتكوزن تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي في مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري كلا من، أحمد عبد القادر - ايمن اشرف - علي لطفي - حسام حسن - شادي حسين - بيرسي تاو - محمد هاني - رافت خليل - احمد نبيل كوكا.

فيما أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الداخلية من رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب ومحمد نصير وسمير فكري وآلان كامبادي في الدفاع عبد العزيز السيد ومحمود طلعت وكليتشي في الوسط وفونوم ألفريد وحسين رجب وجون كريستوفر في الهجوم.



















































