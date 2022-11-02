شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. كيف تلعب ركلات الترجيح حال طرد لاعبين في المباراة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم الحكم على قرار استبعاد لاعب أو أكثر من الفريقين حال وصولهما إلى ركلات الترجيح لحسم نتيجة المباراة بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل، وتكون هذه الحالة إذا كان لاعب أو أكثر من الفريقين تعرض للطرد خلال أحداث المباراة.

وتنص لائحة الاتحاد الدولي على أنه يقوم الفريق كامل العدد بالاستغناء في المقابل عن لاعب من صفوفه أو أكثر إذا كان الفريق المنافس مطرودًا منه أحد لاعبيه، حتى يتساوى عدد اللاعبين الواقفين على دائرة المنتصف لكلا الفريقين والذين من المفترض أن يقوموا بتسديد ركلات الترجيح من نقطة ركلة الجزاء.

وحدث موقف مماثل لتلك الحالة في نهائي مونديال ألمانيا عام 2006، بعد حادثة الطرد الشهيرة لزين الدين زيدان نجم منتخب فرنسا، حيث قام مارشيلو ليبي المدير الفني للمنتخب الإيطالي ، منافس الديوك في نهائي كأس العالم، باستثناء جنارو جاتوزو من اللاعبين المسددين لركلات الترجيح، وقام بمشاهدة الركلات من على دكة البدلاء، ليتساوى عدد لاعبي المنتخبين على الدائرة.