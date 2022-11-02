شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب كولر مع الاهلى قبل مواجهة الداخلية بالدوري اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على نظيره الداخلية على ستاد السويس الجديد مع دقات الخامسة عصر اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز ، في لقاء لن تنقصه الإثارة والمتعة الكروية.

ويعول السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى على الروح القتالية التي ظهرت على لاعبيه في مباراة الزمالك، بخلاف الصلابة الدفاعية، حيث لم يستقبل الفريق أي هدف تحت قيادته، على مدار 5 مباريات متتالية كما سجل الأهلي 8 أهداف خلال المباريات الخمس تحت قيادته، بواقع 4 أهداف فى شباك اتحاد المنستيري التونسي بدوري أبطال أفريقيا، وهدفين فى مرمى الزمالك بكأس السوبر، وهدف فى شباك أسوان وآخر أمام الإسماعيلي بالدوري.

ويحسب للمدرب السويسري تتويجه بأول ألقابه مع الأهلي بعد قيادته للفريق الأحمر في 5 مباريات فقط، وبعد 3 تدعيمات صيفية فقط اكتفى بها الاهلي قبل انطلاق الموسم.

وأوضح المدرب السويسري للاعبي الأهلي، أن التركيز مطلوب في جميع المباريات وبنفس الدرجة، مشددا على ضرورة حسم النقاط الثلاثة في مباراة الداخلية للحفاظ على مسيرة الأنتصارات المحلية.