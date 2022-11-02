شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة هدافى دوري الأبطال ويعادل رقم أسطورة ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن النجم المصري محمد صلاح، جناح نادي ليفربول الإنجليزي، من تسجيل هدفًا فى المباراة التى جمعت "الريدز" فى مواجهة نابولي الإيطالي أمس، ليعزز اللاعب المصري صدارته لقائمة هدافى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 7 أهداف، متفوقًا على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي نجم الفريق الباريسي وصاحب المركز الثاني برصيد 6 أهداف.

ويعد هدف محمد صلاح فى مرمي نابولي رقم 41 فى سجله التهديفي مع ليفربول فى البطولات الأوروبية على المستوي القاري، ليتساوي مع أسطورة وسط الفريق السابق النجم الإنجليزي أستيفن جيرارد، والذي يمتلك نفس السجل التهديفي مع" الريدز".



هل تنهي قرعة دوري الأبطال طموح اللاعب؟

ويبقي حفاظ اللاعب على صدارة هدافى دوري الأيطال حتى نهاية البطولة أمر مميز للغاية حال نجح فى تحقيقه، ولكن تبدو الأمور صعبة فى واقع الأمر، خاصة أن المتحكم الأساسي فى ذلك القرعة التى سيتم إجراءها يوم الإثنين القادم، والتى من المرجح أن تضع ليفربول فى مواجهة مارثونية أمام متصدري المجموعات الأخري.



ماني يعبر عن رأيه حال مواجهة ليفربول

وكشف النجم السنغالي ساديو مانى عن رأيه حال وقوع بايرن ميونخ رفقة ليفربول ناديه السابق فى الدور القادم، حيث أكد أنه لا يعلم ما ستسفر عنه القرعة يوم الإثنين، ولكن بكل تأكيد ستكون مواجهة قوية وممتعة حال إذا ما تحققت على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه لا يمتلك أي أزمة فى خصم الفريق القادم.