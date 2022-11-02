شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يعلن تشكيل فيوتشر لمواجهة أول أغسطس بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن على ماهر المدير الفنى لفريق فيوتشر، عن تشكيل فريقه الذى يستعد مواجهة أول أغسطس ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 التكميلى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء تشكيل فيوتشر كالتالي: محمود جنش فى حراسة المرمى، سعد سمير، محمود مرعى، جوناثان نجويم، عمر كمال عبد الواحد، محمود رزق، ناصر ماهر، مهند لاشين، أيمن الصفاقسى، كريم نيدفيد، مصطفى البدري.

ويطمح فيوتشر إلى مواصلة عروضه القوية بالبطولة فى أول ظهور أفريقى له ببطولات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف".

كان فيوتشر قد تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على بول الأوغندى فى دور الـ64 بهدف نظيف فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، ثم الفوز على كالون السيراليونى بسداسية نظيفة فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب.

فيوتشر نجح فى انتزاع أول ثلاث نقاط له فى الدورى العام، بعد الفوز فى الجولة الأولى على حرس الحدود بهدفين نظيفين، فى اللقاء الذى أقيم على استاد المكس بالإسكندرية، بينما تعادل مع المقاولون العرب سلبياً فى الجولة الثانية والتى أقيمت على استاد السلام.