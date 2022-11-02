شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي ينقل تدريباته خارج ملعبه.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، تدريباته اليومية صباح الأربعاء على ملعب أحد فنادق محافظة الإسماعيلية استعدادًا لاستئناف منافسات الدوري العام بالإضافة إلى كأس رابطة الأندية المحترفة.

وكان الجهاز الفني للدراويش بقيادة الاسباني خوان جاريدو، قد حرص على إقامة التدريبات خارج ملاعب الفريق الرئيسية والفرعية لكسر حالة الملل لدي لاعبيه بجانب إراحة الملاعب لكثرة التدريبات فى الآونة الأخيرة.

وقام ” جاريدو ” برفع الحمل البدني على لاعبيه من خلال تطبيق اليوم الكامل من أجل زيادة معدلات اللياقة البدنية تحضيرا لضغط مباريات منتظر فى الفترة القادمة.

ومن المعروف أن ” جاريدو ” استغل تأجيل مباراتي فيوتشر وفاركو بسبب مؤتمر المناخ، وقرر خوض الفريق مباراتين وديتين يومي 6 و7 نوفمبر الجاري.