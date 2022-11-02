شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة نيجيليك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لنادي بيراميدز تشكيل مباراة نيجيليك والتي تقام في الخامسة والنصف من مساء اليوم بملعب جينيرال سيني كونتشي بمدينة نيامي عاصمة النيجر في إطار مواجهات دور ال٣٢ الإضافي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.





وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي

خط الوسط: محمد صادق - بلاتي توريه - رمضان صبحي - وليد الكرتي - مصطفى فتحي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - أسامة جلال - محمود صابر - كريم حافظ - عبد الله مجدي - محمود دونجا - هشام محمد - محمود وادي - فخري لاكاي