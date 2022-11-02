شكرا لقرائتكم خبر عن شريف وأفشة فى هجوم الأهلي أمام الداخلية.. وياسر وأشرف وفخري وفؤاد أساسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الداخلية اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ويتكوزن تشكيل الأهلي من، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمود متولي ومحمد أشرف في الدفاع، حمدي فتحي ومحمد فخري وأفشة في الوسط وبرونو سافيو وكريم فؤاد ومحمد شريف في الهجوم.

وانضم السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى معسكر الفريق المغلق في السويس، استعدادًا لمواجهة فريق الداخلية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.

وتحسنت حالة كولر بعد أن كان قد اشتكى من نزلة برد أبعدته عن مران الفريق أمس.