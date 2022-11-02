شكرا لقرائتكم خبر عن حسين رجب وكريستوفر يقودان هجوم الداخلية أمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رضا شحاتة المدير الفني للداخلية تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراته ضد الأهلي مساء اليوم الأربعاء على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

ويتكون تشكيل الداخلية من رضا السيد في حراسة المرمى ومحمد نجيب ومحمد نصير وسمير فكري وآلان كامبادي في الدفاع وعبد العزيز السيد ومحمود طلعت وكليتشي في الوسط وفونوم ألفريد وحسين رجب وجون كريستوفر في الهجوم.

وأعلنت قناة الأهلي سفر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر إلى السويس من أجل قيادة الأهلي في مباراته ضد الداخلية على استاد السويس الجديد اليوم الأربعاء في ثالث جولات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض كولر لوعكة صحية ونزلة برد وكان مهددا بالغياب عن قيادة الأهلي في مباراة الداخلية، قبل أن تتحسن حالته ويسافر إلى السويس لقيادة الفريق الأحمر من على دكة البدلاء.

ويعاني الأهلي من غيابات كثيرة في مباراة الداخلية بسبب الإصابات مثل علي معلول وحسين الشحات بسبب نزلة برد وعمرو السولية واليود يانج ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعمار حمدي للإصابة وطاهر طاهر للإيقاف ومحمد محمود وزياد طارق لأسباب فنية.

وحقق الأهلي الفوز في أول جولتين بمسابقة الدوري على حساب الإسماعيلي وأسوان.